«Думал, что точно не перейду». Радимов рассказал, как Мутко уговорил его перейти в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов вспомнил четырёхразовые тренировки в команде во времена Властимила Петржелы и то, как он переходил в команду из Санкт-Петербурга.

«Я был капитаном «Крыльев Советов», «Зенит» на то время занимал 10–12-е место, там работает какой-то сумасшедший чех, четырёхразовые тренировки. Я был полностью уверен, что не перейду. Конец 2002 года, я встречаюсь с Виталием Мутко, который тогда был президентом «Зенита». Я вышел со встречи с ним с полной уверенностью, что новый сезон мы начнём на «Газпром Арене», которую построят за три месяца, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов (смеётся). Вот настолько меня этот разговор воодушевил, что я сказал: «Всё, я перехожу в «Зенит».

У Петржелы были четырёхразовые тренировки. И во втором сезоне то же самое, а дальше уже поплыл, действительно. Не знаю, связано ли это с его любовью к казино, возможно, с этим или с супругой, но эти нагрузки было тяжело выдерживать, и многие сломались», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Властимил Петржела тренировал «Зенит» с ноября 2002 по май 2006 года. Владислав Радимов был игроком команды из Санкт-Петербурга с 2003 по 2009 год, выиграв с ней четыре трофея, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. В «Зените» Радимов закончил игровую карьеру, а спустя время возглавлял «Зенит-2».