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Экс-советник Федуна Камоцци: жду возвращения России в мировой футбол

Экс-советник Федуна Камоцци: жду возвращения России в мировой футбол
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Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ожидает возвращения России в мировой футбол.

«Я жду возвращения России в мировой футбол. Но, как мне кажется, это произойдёт не очень скоро», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением, принятым этими организациями в марте 2022 года из-за эскалации ситуации на Украине. Сообщалось, что Российский футбольный союз прорабатывает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию. Однако квалификация на международные турниры через Азию по-прежнему не даст России гарантию на участие в финальной части этих соревнований.

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