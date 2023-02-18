Экс-советник Федуна Камоцци: жду возвращения России в мировой футбол

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ожидает возвращения России в мировой футбол.

«Я жду возвращения России в мировой футбол. Но, как мне кажется, это произойдёт не очень скоро», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением, принятым этими организациями в марте 2022 года из-за эскалации ситуации на Украине. Сообщалось, что Российский футбольный союз прорабатывает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию. Однако квалификация на международные турниры через Азию по-прежнему не даст России гарантию на участие в финальной части этих соревнований.