И. о. тренера «Саутгемптона» — о победе над «Челси»: мы можем обыграть кого угодно

Исполняющий обязанности главного тренера «Саутгемптона» Рубен Селлес прокомментировал победу своих подопечных над «Челси» (1:0) в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы увидели команду, которая работает сообща и борется сообща, и именно так нам нужно играть с этого момента каждую минуту. Когда мы выступаем с наилучшей стороны, мы можем победить кого угодно. Я чувствую, что отныне команды, с которыми мы столкнёмся, должны будут показать все свои лучшие качества, чтобы одолеть нас.
Мы забили гол на «Стэмфорд Бридж» и выиграли со счётом 1:0. Это что-то да значит, и мы празднуем это. Теперь посмотрим, что произойдёт. Сегодня мы получили нужный результат. Теперь будем думать, как обыграть «Лидс» на следующей неделе», — приводит слова Селлеса BBC.
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