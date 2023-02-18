Радимов вспомнил историю с техническим поражением «Зениту» в матче с ЦСКА в 2011 году

Бывший начальник команды «Зенита» Владислав Радимов поделился подробностями инцидента с техническим поражением, которое клубу из Санкт-Петербурга засчитали в матче РПЛ с ЦСКА в 2011 году. Тогда «Зенит» не включил в заявку на матч российского футболиста не старше 1990 года.
«Тогда в клубе работал Спаллетти, он сказал, что не хочет включать в состав молодого футболиста, так как у него есть группа: «Там будет штраф денежный, я готов его сам заплатить, если мы не включим». Я позвонил юристу и спросил о такой возможности. Он сказал, что будет штраф. Я спросил: «0:3-то не будет?». Он ответил: «не, не, 0:3 не будет». Представляете, каково было моё удивление.
Сейчас у меня знакомый работает в федерации футбола и говорит: «Представляешь, там 0:3 во втором дивизионе, какого-то игрока выпустили». Во втором дивизионе, ага (cмеётся). Попробуй это в матче ЦСКА — «Зенит» сотворить», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
- 18 февраля 2023
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