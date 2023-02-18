«Удаление голкипера изменило ход игры». Хау — о поражении «Ньюкасла» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2), а также удаление своего голкипера Ника Поупа, получившего красную карточку за игру рукой вне штрафной площади.

«Думаю, что в целом это было хорошее выступление. Мы начали действительно хорошо. У нас был хороший ранний момент, мы демонстрировали хороший темп и были настроены на эту игру. Затем мы пропустили два гола, что на нас не слишком похоже. Вот в чём разница: они воспользовались своим шансом, а мы своим не воспользовались

Но очевидно, что удаление Ника Поупа изменило ход игры. Я не перекинулся с ним ни единым словом, но я видел его — он выглядел явно расстроенным. Он был выдающимся игроком для нас в этом сезоне.



Возможно, технически это была игра рукой с его стороны, но я не знаю правил о красных карточках вне штрафной площади. Для меня это была жёсткая реакция арбитра, но я понимаю, если это предусмотрено правилами. То, что он пропустит следующую игру — огромный удар для него. Нам нужно принять решение, кто сыграет в следующем матче — Марк Гиллеспи или Лорис Кариус», — приводит слова Хау BBC.

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