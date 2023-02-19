Дугалич: я ожидал трансфера в «Рейнджерс», был на связи с Риисе, но поехал в «Енисей»

Бывший защитник «Енисея» Раде Дугалич рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Рейнджерс».
«Да, была возможность оказаться в «Рейнджерс». Мной интересовались, но в итоге я поехал в «Енисей». Это хорошая история. Сам ждал разрешения ситуации с Шотландией, но там все затягивалось. Поэтому принял решение вернуться в российский футбол и подписал контракт с «Енисеем». Не так важно, в какой команде быть, просто хотел остаться в РПЛ.
Поймите, я провел в ожидании месяц или больше, был на связи с экс-игроком «Ливерпуля» Йон Арне Риисе, который тогда работал с Джеррардом. У меня вся эта история сохранилась в мессенджерах, храню ее и иногда перечитываю. Столько людей пытались организовать эту сделку, но в итоге ничего не вышло. Но ничего страшного, я в итоге выбрал неплохой путь. Я не жалею, что оказался в «Енисее», там была хорошая команда. Пусть я и провёл в клубе всего шесть месяцев, но мы выступали в РПЛ», — приводит слова Дугалича Metaratings.
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