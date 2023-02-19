Сенников: 14-е место «Локомотива» говорит, что немецкая стратегия выбрана неправильно

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слова голкипера московской команды Даниила Худякова, сказавшего о проблемах с пониманием требований немецкого тренерского штаба в команде.



«В руководстве «Локомотива» уже признали, что выбор немецкой стратегии был ошибочным. Поэтому вопрос с тренерским штабом из Германии в клубе железнодорожников исчерпан. Что тут обсуждать? 14-е место говорит о том, что путь был выбран не правильным.



Это не значит, что российским клубам не стоит звать к себе работать иностранных специалистов. Не у всех, конечно, получается в нашей стране. Но в «Зените» успешно, к примеру, работали Адвокат, Спаллетти, в «Спартаке» успешен был Каррера, а сейчас Абаскаль. Все зависит от уровня специалиста и от того, какой состав подобран в команду. Да, тот же «Зенит» не очень успешно тренировал Манчини, но не всегда игроки понимают требования и бывает работа у квалифицированных специалистов не столь успешна», — приводит слова Булыкина Metaratings.