Александр Зинченко: большое спасибо болельщикам «Арсенала» за невероятную поддержку

Крайний защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (4:2).

«Эй, «Канониры», большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Вы поддерживали нас до конца. Бьёмся до конца и упорно работаем, а там посмотрим, что будет. Вперёд, «Канониры!», — приводит слова Зинченко официальный «твиттер» клуба.

Напомним, по ходу встречи украинский игрок стал автором одного из забитых мячей «канониров».

«Арсенал» в 23 матчах чемпионата Англии набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Манчестер Сити» на три очка (у действующего чемпиона матч в запасе).



Зинченко оказался в Англии в 2016 году, когда перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити». Однако следующий сезон он провёл на правах аренды в ПСВ, полноценно став игроком «горожан» лишь летом 2017 года. С тех пор в АПЛ Зинченко за «Манчестер Сити» и «Арсенал» принял участие в 92 матчах, забив гол и отдав восемь результативных передач.

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