Газизов рассказал, что из-за санкций «Уфа» не может получить выплату за Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не может получить выплату за переход украинского полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

««История с солидарными выплатами за переход Зинченко никак не движется. Отказываться от этой идеи не собираемся, будем ждать. Пока ситуация не изменилась: банк-агент не может перевести деньги из английской федерации в Россию из-за санкций, вот и всё», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. Летом 2022 года украинец перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.