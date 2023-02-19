Газизов рассказал, что из-за санкций «Уфа» не может получить выплату за Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не может получить выплату за переход украинского полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
««История с солидарными выплатами за переход Зинченко никак не движется. Отказываться от этой идеи не собираемся, будем ждать. Пока ситуация не изменилась: банк-агент не может перевести деньги из английской федерации в Россию из-за санкций, вот и всё», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Напомним, Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. Летом 2022 года украинец перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.
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