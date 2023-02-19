Желько Петрович: «Спартак» не сможет сдвинуть «Зенит» с первого места

Бывший тренер «Анжи» черногорец Желько Петрович считает, что «Зенит» в очередной раз станет чемпионом России.
«Не думаю, что «Спартак» с Абаскалем сможет сдвинуть «Зенит» с первого места, команда из Питера слишком сильна. Их стратегия даёт плоды уже много лет, у них достаточно денег. Конечно, и «Зениту» в текущих обстоятельствах будет сложно находить футболистов из Западной Европы. Но разница в том, что если они хотят, они покупают лучших футболистов на российском рынке. «Зенит» есть «Зенит». Ха, «Спартаку» будет очень сложно», — заявил Петрович РБ Спорт.
В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» после 17 туров занимает первую строчку таблицы с 42 очками. Спартак занимает второе место с 36 очками. Петербургский клуб может стать чемпионом России в пятый раз подряд.
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