Максим Деменко: «Волга» старается максимально усложнить «Зениту» условия для игры

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что петербургский клуб может столкнуться со сложностями в матче Кубка России против ульяновской «Волги».

«Может, перед самой игрой «Зениту» и стоило провести сбор где-то в Сочи, чтобы игроки привыкли к климату и условиям, в которых предстоит играть, но не посчитали нужным. Проблемы могут быть, конечно: в Эмиратах, где готовился «Зенит» — плюс 20-25 градусов, а в Ульяновске — минусовая температура, поле совсем другое. Может, дело в том, что всего один матч у «Зенита» такой «экстремальный», дальше будет проще. А на один матч проще мобилизовать игроков. Потому что у игроков «Волги» мотивация будет одна: биться и никаких других вариантов.



С другой стороны, я вспоминаю, когда мы возвращались с тёплых краев после подготовки, то акклиматизация занимала где-то три дня. Потом организм привыкает. Ты входишь в этот режим и осваиваешься. Главное, не потерять иммунитет, не заболеть. За этим доктора должны следить. И тренеры перед первой игрой обычно сбрасывают нагрузки.

Слышал ли я что «Зенит» предлагал «Волге» сыграть на своём поле? Я не понимаю, почему ульяновцы на это не пошли. «Зенит» взял бы на себя расходы, создал атмосферу праздника, там стадион с крышей. Соперникам было бы интересно. И его болельщиков нашли бы способ на стадион пригласить. Понятно, что «Волга» хочет максимально усложнить «Зениту» условия для игры — и с полем, и с климатом. Но это может только дополнительно «завести» игроков «Зенита». С другой стороны, клуб из Ульяновска ничего не нарушил. Есть правила. Им предложили — они отказались.», — приводит слова Деменко РБ Спорт.