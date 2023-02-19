Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Брестом»

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Брест» и «Монако». Главный арбитр матча Хаким Бен Эль-Хадж даст стартовый свисток в 17:00 мск. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Брест»: Бизо, Дюверне, Брассье, Эрелле, Лала, Белькебла, дель Кастильо, Ле-Мело, Камара, Элис, Дюарон.

«Монако»: Нюбель, Дисаси, Энрике, Сарр, Матсима, Матацо, Головин, Фофана, Бен-Йеддер, Дьятта, Бен-Сегир.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков в 23 матчах. «Брест» находится на 16-м месте с 20 очками. Ранее команды встречались в январе. Тогда Головин принёс монегаскам победу с минимальным счётом.