Головин забил 6-й гол в Лиге 1 — это уже его самый результативный сезон в карьере

Отметившись забитым мячом в игре с «Брестом», полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой 6-й гол в текущем сезоне Лиги 1. Достигнув данной отметки, россиянин дошёл до наилучшего показателя результативности за всё время своей карьеры. До этого лучшим результатом Головина были пять мячей, забитые им в составе ЦСКА в сезоне-2017/2018 Российской Премьер-Лиги.

Также стоит отметить, что Головин отметился результативными действиями уже в третьем матче Лиги 1 подряд, у него два гола и одна голевая передача на этом отрезке. В прошлом туре французского чемпионата его гол помог «Монако» одержать уверенную победу над лидером первенства — «Пари Сен-Жермен».

В случае победы в сегодняшнем матче монегаски обойдут «Марсель» и поднимутся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, но команда Игора Тудора свой матч 24-го тура проведёт позже — сегодня же, 19 февраля (22:45 мск), коллектив из «Марселя» сыграет с «Тулузой».