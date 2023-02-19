Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин прокомментировал свой гол в ворота «Бреста» в победной игре «Монако»

Александр Головин прокомментировал свой гол в ворота «Бреста» в победной игре «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от забитого гола в ворота «Бреста» и победы со счётом 2:1 в матче 24-го тура французской Лиги 1. Также игрок высказался о признании его забитого мяча в ворота этой команды (в рамках 17-го тура) лучшим по итогам января.

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу Бен-Йеддера, всё удачно получилось.

Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны Лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперёд. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Гол Александра Головина помог «Монако» одержать гостевую победу в матче Лиги 1 с «Брестом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023