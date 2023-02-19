Александр Головин прокомментировал свой гол в ворота «Бреста» в победной игре «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от забитого гола в ворота «Бреста» и победы со счётом 2:1 в матче 24-го тура французской Лиги 1. Также игрок высказался о признании его забитого мяча в ворота этой команды (в рамках 17-го тура) лучшим по итогам января.
«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу Бен-Йеддера, всё удачно получилось.
Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны Лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперёд. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 февраля 2023
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