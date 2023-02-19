Гол Александра Головина помог «Монако» одержать гостевую победу в матче Лиги 1 с «Брестом»
Поделиться
Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» на стадионе «Франсис-Ле Бле» принимал «Монако». Финальный свисток главного арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
Монегаски вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря точному удару российского полузащитника Александра Головина, которому ассистировал форвард Виссам Бен-Йеддер. Для Головина этот гол стал шестым в текущем сезоне Лиги 1. На 73-й минуте преимущество гостей укрепил Мирон Боадю. На 86-й минуте Жереми ле Дуарон отыграл один мяч, но на большее сил у хозяев не хватило.
«Монако» набрал 50 очков и обошёл в турнирной таблице Лиги 1 «Марсель», поднявшись на вторую позицию. В активе «Бреста» по-прежнему 20 очков, команда на 16-й позиции.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:13
-
18:13
-
18:00
-
17:54
-
17:43
-
17:38
-
17:36
-
17:15
-
16:59
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:31
-
16:27
-
16:20
-
16:08
-
16:03
-
15:58
-
15:40
-
15:38
-
15:33
-
15:24
-
15:19
-
15:15
Партнерский контент