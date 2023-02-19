Рашфорд: участвует ли «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке? Мы близки к этому

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал разгромную победу над «Лестером» (3:0), а также ответил на вопрос, участвуют ли «красные дьяволы» в гонке за титул чемпиона Премьер-лиги.

«Это был хороший день. Они создали хорошие моменты, и Давид де Хеа сделал отличный сейв в конце первого тайма, без этого мы бы не смогли победить.



Сезон находится ещё на ранней стадии, мы боремся в разных турнирах, и на неделе нас ждёт ещё одна важная игра, после которой, надеюсь, мы пройдём в следующий раунд Лиги Европы. После этого нас ждёт другая важная игра — с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги.



Боремся ли мы за титул чемпиона Премьер-лиги? Мы близки к этому, но обе опережающие нас в таблице команды играют в хороший футбол. Мы должны просто сосредоточиться на себе, делать всё, что в наших силах, и продолжать набирать очки», — приводит слова Рашфорда BBC.

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