Рашфорд забил 16 голов в 17 матчах. Маркус проводит самый результативный сезон в карьере
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Отметившись двумя забитыми мячами в игре с «Лестером» (3:0), нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил свои 23-й и 24-й голы в сезоне во всех турнирах.
Достигнув данной отметки, англичанин дошёл до наилучшего показателя результативности за всё время своей карьеры. С момента окончания ЧМ-2022 у Рашфорда 16 голов в 17 матчах.
Кроме того, в этом сезоне Маркус Рашфорд забил уже 17 голов на «Олд Траффорд» — это лучший результат в «Манчестер Юнайтед» с сезона-2011/2012, когда Уэйн Руни забил 19.
После сегодняшней победы над «Лестером» «Манчестер Юнайтед» продолжает занимать третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. Лидирует «Арсенал» (54). На второй строчке расположился «Манчестер Сити» (52).
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