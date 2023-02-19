Рашфорд забил 16 голов в 17 матчах. Маркус проводит самый результативный сезон в карьере

Отметившись двумя забитыми мячами в игре с «Лестером» (3:0), нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил свои 23-й и 24-й голы в сезоне во всех турнирах.

Достигнув данной отметки, англичанин дошёл до наилучшего показателя результативности за всё время своей карьеры. С момента окончания ЧМ-2022 у Рашфорда 16 голов в 17 матчах.

Кроме того, в этом сезоне Маркус Рашфорд забил уже 17 голов на «Олд Траффорд» — это лучший результат в «Манчестер Юнайтед» с сезона-2011/2012, когда Уэйн Руни забил 19.

После сегодняшней победы над «Лестером» «Манчестер Юнайтед» продолжает занимать третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей. Лидирует «Арсенал» (54). На второй строчке расположился «Манчестер Сити» (52).