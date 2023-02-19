Главный тренер «Рубина» рассказал, почему Алан Дзагоев не сыграл с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал победу в контрольном матче с ЦСКА и рассказал, почему полузащитник казанцев Алан Дзагоев пропустил игру со своей бывшей командой.
«Тяжёлый матч с отличным соперником. Думаю, что мы были больше настроены на достижение результата, потому что не делим матч на товарищеские и не товарищеские. В каждом матче пытаемся проявить свой максимум. Но если бы эта игра была не товарищеская, мы бы играли в меньшинстве долгое время и счёт мог быть другой. Это единственный негативный оттенок. А так в целом ребята сыграли хорошо, самоотверженно. Во втором тайме наша молодёжь сделала всё, что могла, чтобы удержать счёт.
Почему Дзагоев не вышел на поле? У нас был плотный матч с большим количеством единоборств с «Ахматом», небольшое перенапряжение в мышцах, поэтому решили сделать паузу», — приводит слова Уткульбаева пресс-служба «Рубина».
- 19 февраля 2023
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