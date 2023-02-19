Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Рубина» рассказал, почему Алан Дзагоев не сыграл с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» рассказал, почему Алан Дзагоев не сыграл с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал победу в контрольном матче с ЦСКА и рассказал, почему полузащитник казанцев Алан Дзагоев пропустил игру со своей бывшей командой.

«Тяжёлый матч с отличным соперником. Думаю, что мы были больше настроены на достижение результата, потому что не делим матч на товарищеские и не товарищеские. В каждом матче пытаемся проявить свой максимум. Но если бы эта игра была не товарищеская, мы бы играли в меньшинстве долгое время и счёт мог быть другой. Это единственный негативный оттенок. А так в целом ребята сыграли хорошо, самоотверженно. Во втором тайме наша молодёжь сделала всё, что могла, чтобы удержать счёт.

Почему Дзагоев не вышел на поле? У нас был плотный матч с большим количеством единоборств с «Ахматом», небольшое перенапряжение в мышцах, поэтому решили сделать паузу», — приводит слова Уткульбаева пресс-служба «Рубина».

«Рубин» меняет топ-менеджмент, а «Уфа» — задачи. Что происходит в Первой лиге? «Рубин» меняет топ-менеджмент, а «Уфа» — задачи. Что происходит в Первой лиге?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023