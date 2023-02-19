Форвард «Аякса» Кудус посвятил гол в ворота «Спарты» соотечественнику Кристиану Атсу

Ганский форвард «Аякса» Мохаммед Кудус, который забил четвёртый гол своей команды в матче чемпионата Нидерландов со «Спартой» (4:0), посвятил забитый мяч соотечественнику, футболисту Кристиану Атсу, который был найден погибшим после серии землетрясений в Турции.

После забитого мяча игрок поднял футболку, под которой была майка с надписью «Покойся с миром, Атсу». Главный арбитр матча должен был показать жёлтую карточку Кудусу, но проявил солидарность и не сделал этого.

«Это было сделано для Кристиана Атсу. Все знают, что случилось в Турции. Я выбрал его, потому что он хорошо ко мне относился. Но, разумеется, это посвящается всем пострадавшим. Я никогда с ним не играл, но многому у него учился, наблюдая за ним, он регулярно давал мне советы. Если бы я не забил, то совершил бы этот жест после игры», — приводит слова Кудуса Voetbal International со ссылкой на ESPN.