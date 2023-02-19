Майкл Антонио — о Мудрике: никогда не видел, чтобы люди так быстро бегали

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился мнением о быстроте вингера «Челси» Михаила Мудрика, который пополнил стан «пенсионеров» в середине января. Напомним, руководство синих заплатило за атакующего футболиста € 70 млн, и ещё € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов.

«Мудрик очень крутой. Этот парень быстрый. Ух, какой он быстрый. Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро, как этот парень», — приводит слова Антонио из «Подкаста футболиста» Football.London.

Михаил Мудрик провёл за «Челси» пять игр во всех турнирах, из которых четыре выпали на Премьер-лигу и одна на Лигу чемпионов. Во всех этих матчах 22-летний украинец не отметился результативными действиями.

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