«Его следует уволить за эти слова». Агбонлахор — об оправданиях тренера «Челси» Поттера
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор раскритиковал интервью главного тренера «Челси» Грэма Поттера после поражения от «Саутгемптона» (0:1).
«Его следует уволить за это послематчевое интервью: «Нам пришлось внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов, нам пришлось выставить несколько разных игроков против устоявшейся и организованной команды». О чём ты говоришь?
Вы играете против команды, которая находится в беспорядке и не может одержать победу который матч подряд, и вы на что-то жалуетесь?» — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.
«Челси» одержал только одну победу в 10 последних матчах во всех турнирах, когда 15 января одолел «Кристал Пэлас» в рамках Премьер-лиги (1:0).
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