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Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом»

Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом»
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением о победе своей команды в матче с «Вест Хэмом» (2:0), в котором кореец забил один из мячей.

«Любой игрок скажет, что не хочет сидеть на скамейке запасных, это логично. Решение всегда принимает тренер, и я также должен принимать это решение. Но когда я сижу на скамейке, всегда думаю, чем могу помочь команде, и это то, что я сделал сегодня, когда вышел на замену. Сегодня был сложный матч, мы не пропустили и забили голы, так что я очень, очень счастлив.

Мы можем оставаться здесь весь день, обсуждая выступление, потому что Премьер-лига действительно очень тяжёлая, и сегодняшняя игра это доказала. Рад за те усилия, которые приложили ребята, и думаю, что команда заслужила этого результата», — приводит слова Сона BBC.

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