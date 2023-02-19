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Гол Гризманна принёс «Атлетико» М домашнюю победу над «Атлетиком» Б в матче Ла Лиги

Гол Гризманна принёс «Атлетико» М домашнюю победу над «Атлетиком» Б в матче Ла Лиги
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Сегодня, 19 февраля, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» на своём поле принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм между командами прошёл в равной борьбе, но без забитых мячей. Во втором команда Диего Симеоне полностью владела преимуществом на поле, но долгое время им не удавалось открыть счёт в матче. Случилось это только ближе к концу, когда на 73-й минуте нападающий Антуан Гризманн поразил ворота соперника после передачи Мемфиса Депая.

Гол Гризманна

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Именно гол француза стал решающим и принёс «матрасникам» важные три очка — 1:0.

Испания - Примера. 22-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гризманн – 73'
Комментарии
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