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«Марсель» одержал волевую победу над «Тулузой» и вернулся на второе место в таблице Лиги 1

«Марсель» одержал волевую победу над «Тулузой» и вернулся на второе место в таблице Лиги 1
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«Марсель» в гостях обыграл «Тулузу» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Мунисипал». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал счёт 3:2.

Уже на третьей минуте хозяева вышли вперёд: после передачи Миккеля Деслера Тейс Даллинга отправил мяч в сетку ворот «Марселя». Перевернуть ход встречи гостям удалось лишь во второй половине. На 52-й минуте счёт сравнял Шансель Мбемба, спустя семь минут турецкий полузащитник Дженгиз Ундер вывел свою команду вперёд, а позже Нуну Тавареш забил третий гол гостей после передачи Маттео Гендузи. «Тулуза» смогла отыграть один мяч усилиями Адо Онаиву, но на большее хозяевам сил не хватило.

«Марсель» набрал 52 очка и вернулся на вторую позицию в турнирной таблице, обойдя «Монако» (50). «Тулуза» (32) – на 11-й позиции. Возглавляет таблицу «Пари Сен-Жермен» (57), который вчера, 19 февраля, одержал победу в драматичном матче с «Лиллем» (4:3).

Франция - Лига 1. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель
1:0 Даллинга – 3'   1:1 Мбемба – 52'   1:2 Ундер – 59'   1:3 Тавареш – 78'   2:3 Онаиву – 87'
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