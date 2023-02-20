«Марсель» одержал волевую победу над «Тулузой» и вернулся на второе место в таблице Лиги 1

«Марсель» в гостях обыграл «Тулузу» в матче 24-го тура французской Лиги 1. Команды встречались на стадионе «Мунисипал». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал счёт 3:2.
Уже на третьей минуте хозяева вышли вперёд: после передачи Миккеля Деслера Тейс Даллинга отправил мяч в сетку ворот «Марселя». Перевернуть ход встречи гостям удалось лишь во второй половине. На 52-й минуте счёт сравнял Шансель Мбемба, спустя семь минут турецкий полузащитник Дженгиз Ундер вывел свою команду вперёд, а позже Нуну Тавареш забил третий гол гостей после передачи Маттео Гендузи. «Тулуза» смогла отыграть один мяч усилиями Адо Онаиву, но на большее хозяевам сил не хватило.
«Марсель» набрал 52 очка и вернулся на вторую позицию в турнирной таблице, обойдя «Монако» (50). «Тулуза» (32) – на 11-й позиции. Возглавляет таблицу «Пари Сен-Жермен» (57), который вчера, 19 февраля, одержал победу в драматичном матче с «Лиллем» (4:3).
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