«Барселона» уверенно обыграла «Кадис» и оторвалась от «Реала» на восемь очков

Сегодня, 20 февраля, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома принимала «Кадис». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра матча Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом тайме «Барселона» имела полное преимущество на поле, которое удалось реализовать только ближе к перерыву. Первый мяч был забит на 43-й минуте, когда после серии рикошетов мяч попал к ногам Серхи Роберто, который сумел воспользоваться преимуществом и вывел свою команду вперёд.
Гол Роберто
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Через три минуты каталонцы отличились снова — в этот раз Серхи Роберто отдал передачу на Роберта Левандовского, который находился на краю штрафной. Поляк резко развернулся и низом отправил мяч в левый угол ворот.
Гол Левандовского
Во второй половине игроки Хави отдали инициативу гостям. «Кадис» имел несколько явных моментов для взятия ворот, но сине-гранатовые уверенно парировали атаки соперника. В итоге матч завершился уверенной победой хозяев — 2:0.
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