Сон Хын Мин во время матча с «Вест Хэмом» подвергся расистским оскорблениям

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 24-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0). Южнокореец стал автором одного из забитых мячей в этой встрече.
«Нам стало известно о расистских оскорблениях в интернете, направленных в адрес Сон Хын Мина во время матча с «Вест Хэмом». Мы поддерживаем Сонни и ещё раз призываем социальные сети и власти принять определённые меры», — гласит заявление пресс-службы «шпор».
В текущем сезоне Сон Хын Мин провёл за лондонцев 23 матча, забил пять мячей и стал автором трёх результативных передач.
Благодаря победе подопечные Антонио Конте обошли «Ньюкасл» в турнирной таблице Премьер-лиги и поднялись на четвёртую позицию, которая даёт право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, однако «сороки» провели на одну игру меньше.
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