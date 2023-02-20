Ойеволе: российский футбол давно в стагнации, и дело совсем не в отсутствии еврокубков

Тренер «Оренбурга» Адесойе Ойеволе заявил, что российский футбол находится в стагнации уже продолжительное время, а из‑за отсутствия еврокубков проблемы только вылезли наружу.
«Стагнация в российском футболе уже давно, и дело не в еврокубках. Она идёт из‑за системы подготовки футболистов. Просто отсутствие еврокубков способствовало тому, что все проблемы вылезли наружу. Насколько я помню, большинство тренеров было заточено на достижение результата прямо сейчас. Вместо достижения прогресса молодого игрока, они ставили другие цели. Вижу такую цепочку: команда должна победить, обязательно с крупным счетом, нападающий — лучший бомбардир, я — великий детский тренер, дайте мне побольше зарплату. Детский тренер изначально должен получать хорошую зарплату. Тогда он будет ставить целью развитие ребенка», — приводит слова Ойеволе «Матч ТВ».
Во время игровой карьеры российский защитник Ойеволе выступал за «Урал», «Оренбург», «Тамбов» и другие клубы. Сезон‑2022/23 он начал в должности тренера «Оренбурга», войдя в штаб Марцела Лички.
«Оренбург» после 17 туров занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами Кубка России.
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