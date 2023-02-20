Ди Мария: Месси должен участвовать в следующем чемпионате мира

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария считает, что аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен принять участие на ЧМ-2026.
«Я больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Я верю в следующий Кубок Америки, я сделаю всё возможное, чтобы быть там. Месси должен участвовать в следующем чемпионате мира. Это Месси. Он выиграл семь «Золотых мячей», Лигу чемпионов, он выиграл всё с «Барселоной». Он лучший в истории. Крайне важно продолжать выступать в Европе, чтобы достичь Кубка Америки, иначе Скалони не возьмёт тебя», — приводит слова Ди Марии ESPN AR.
Напомним, Ди Мария вместе с Месси в составе национальной команды Аргентины выиграли ЧМ-2022. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Франции в серии пенальти.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
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