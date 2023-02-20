Источник: экс-игрок «Краснодара» Куэва может перейти в клуб РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может вернуться в российский чемпионат.



Как сообщает Metaratings, перуанским игроком интересуются два клуба РПЛ. Один из них находится в верхней части таблицы лиги.



Куэве 31 год. Последние три сезона он провёл в Саудовской Аравии, выступая за клуб «Аль-Фатех». В «Краснодаре» игрок провёл сезон-2018/19: сыграл 15 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.



Также в России Куэва выступал в составе сборной Перу на чемпионате мира-2018 и не реализовал пенальти в игре с командой Дании.



На данный момент Куэва находится без клуба, он – свободный агент.



«Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды 25 очков в 17 матчах.

Новость по теме Гончаренко: сейчас бы так быстро не ушёл в «Краснодар». Был не в том состоянии после ЦСКА