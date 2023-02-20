Стали известны ориентировочные сроки восстановления Неймара

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, получивший травму во вчерашнем матче Лиги 1 с «Лиллем» (4:3), может успеть восстановиться к ответному матчу Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией», сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, ориентировочный срок восстановления Неймара составит 2-3 недели. Именно такой срок лечения обсуждается в окружении игрока.

Напомним, в начале второго тайма бразилец столкнулся с защитником «догов» Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике.

Вчера «ПСЖ» сообщил, что Неймару сделали МРТ. Исследование показало, что игроку удалось избежать перелома. Новая оценка повреждения будет проведена через 48 часов.

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