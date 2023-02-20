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«Он сконцентрирован на деталях». Нападающий «Краснодара» — о работе с Ивичем

«Он сконцентрирован на деталях». Нападающий «Краснодара» — о работе с Ивичем
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о работе с главным тренером клуба Владимиром Ивичем.

«Работа с тремя тренерами в «Краснодаре»? У каждого из них были свои идеи. Я как игрок должен уважать это и адаптироваться к каждому.

Ивич? По моим наблюдениям, он сконцентрирован на деталях. Работает над возможностями каждого футболиста. Выделяет сильные и слабые стороны. Общается с нами. Однако выводы пока делать рано. Его отношение к коллективу мы поймём позже. Когда начнётся чемпионат.

Роль у меня не меняется все эти полтора года. Моя задача – как можно больше забивать, отдавать передачи и помогать команде. Важно полностью отдавать себя на поле», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Джоном Кордобой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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