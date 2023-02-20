«Он сконцентрирован на деталях». Нападающий «Краснодара» — о работе с Ивичем

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о работе с главным тренером клуба Владимиром Ивичем.

«Работа с тремя тренерами в «Краснодаре»? У каждого из них были свои идеи. Я как игрок должен уважать это и адаптироваться к каждому.



Ивич? По моим наблюдениям, он сконцентрирован на деталях. Работает над возможностями каждого футболиста. Выделяет сильные и слабые стороны. Общается с нами. Однако выводы пока делать рано. Его отношение к коллективу мы поймём позже. Когда начнётся чемпионат.



Роль у меня не меняется все эти полтора года. Моя задача – как можно больше забивать, отдавать передачи и помогать команде. Важно полностью отдавать себя на поле», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Полностью интервью с Джоном Кордобой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.