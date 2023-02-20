Кордоба рассказал, какой будет игровая философия «Краснодара» с новым тренером

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от выступлений команды под руководством нового главного тренера, которым в январе 2023 года стал Владимир Ивич.

«Философия «Краснодара»? Пока не могу сказать. Только у тренера есть представление об этом. Надеюсь, что глобально ничего не изменится и мы продолжим играть в атакующий футбол. Мне как нападающему это важно. Но и обороняться я тоже готов. Всё зависит от заданий тренера», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сезон-2022/2023 «Краснодар» начал под руководством Александра Сторожука, который после ухода из команды возглавил тульский «Арсенал».

Полное интервью Джона Кордобы «Чемпионату» читайте в ближайшее время.