Кордоба: договорились с «Краснодаром», что буду играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что при переходе в российскую команду летом 2021 года договорился, что клуб будет играть в Лиге чемпионов и бороться за высокие места.
«Ещё когда я пришёл в команду, даже в момент ведения переговоров, мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях. Это по-прежнему важная задача для меня», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Джон Кордоба ни разу за свою карьеру не участвовал в матчах Лиги чемпионов. Он принимал участие в Лиге Европы в сезонах-2016/2017 и 2017/2018, когда выступал за «Майнц» и «Кёльн».
Полное интервью Джона Кордобы «Чемпионату» читайте на нашем сайте.
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