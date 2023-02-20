Кордоба: договорились с «Краснодаром», что буду играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что при переходе в российскую команду летом 2021 года договорился, что клуб будет играть в Лиге чемпионов и бороться за высокие места.

«Ещё когда я пришёл в команду, даже в момент ведения переговоров, мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях. Это по-прежнему важная задача для меня», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Джон Кордоба ни разу за свою карьеру не участвовал в матчах Лиги чемпионов. Он принимал участие в Лиге Европы в сезонах-2016/2017 и 2017/2018, когда выступал за «Майнц» и «Кёльн».

Полное интервью Джона Кордобы «Чемпионату» читайте на нашем сайте.