Балахнин: выиграть Кубок России может любая команда, в том числе и «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России, в котором ростовчане встретятся с «Уралом». Матч состоится 22 февраля. Также Балахнин высказался на тему фаворитов турнира.
«Ростов» является фаворитом в матче с «Уралом». Команда играет дома, тем более «Ростов» находится в верхней части турнирной таблицы. Это делает фаворитом команду Карпина в игре с екатеринбуржцами. Правда, сейчас многое поменялось. Всё станет ясно после игры.
Способен ли «Ростов» выиграть Кубок? В этом турнире всё непредсказуемо. Сможет или не сможет «Ростов» выиграть – это всё гадание на кофейной гуще. Многое зависит от удачи, случая. Сейчас любая команда может выиграть Кубок, в том числе и «Ростов», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
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