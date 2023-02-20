Балахнин: выиграть Кубок России может любая команда, в том числе и «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России, в котором ростовчане встретятся с «Уралом». Матч состоится 22 февраля. Также Балахнин высказался на тему фаворитов турнира.

«Ростов» является фаворитом в матче с «Уралом». Команда играет дома, тем более «Ростов» находится в верхней части турнирной таблицы. Это делает фаворитом команду Карпина в игре с екатеринбуржцами. Правда, сейчас многое поменялось. Всё станет ясно после игры.



Способен ли «Ростов» выиграть Кубок? В этом турнире всё непредсказуемо. Сможет или не сможет «Ростов» выиграть – это всё гадание на кофейной гуще. Многое зависит от удачи, случая. Сейчас любая команда может выиграть Кубок, в том числе и «Ростов», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».