Пименов: «Спартак» — фаворит первого матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России, в котором железнодорожники примут на своём поле московский «Спартак». Игра состоится 22 февраля на стадионе «РЖД Арена».

«Думаю, ажиотаж серьёзный перед этой игрой, так как «Спартак» произвёл очень хорошее впечатление на сборах. «Локомотив» взял шесть новых футболистов. Интересно на них посмотреть. «Спартак» — фаворит этого матча. Главное, чтобы погода не внесла свои коррективы со знаком минус», — приводит слова Руслана Пименова «РБ Спорт».

Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая встреча состоится 1 марта.