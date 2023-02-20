Источник: «Галатасарай» сделал новое предложение по Арсену Захаряну

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян всё ещё может перебраться в Турцию. «Галатасарай» сделал новое предложение по 19-летнему футболисту, информирует Milliyet.
Согласно сведениям источника, официальное предложение уже направлено в «Динамо». Сейчас «Галатасарай» ждёт ответа от руководства московского клуба. Отмечается, что турки рассматривают Захаряна как альтернативу Анхелю Ди Марии, которого пока не удаётся подписать.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что Захарян хочет получить в турецком клубе оклад в размере € 2-2,5 млн за сезон, а «Динамо» требует от «Галатасарая» выплаты отступных, которые по контракту полузащитника составляют € 15 млн. 19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть результативных передач в 22 матчах за «Динамо» в текущем сезоне.
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