«Месси крашеный. Пьяным забиваешь и радуешься». Дзюба ответил Кокорину

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на троллинг форварда «Ариса» Александра Кокорина под своей фотографией с молодыми одноклубниками. Кокорин написал, что Дзюбе и Игорю Смольникову больше лет, чем шестерым остальным игрокам.

«Слышь, Месси крашеный. Пьяным забиваешь там и радуешься», — ответил Дзюба под комментарием Кокорина.

31-летний Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».



34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего сезона.