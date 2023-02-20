«Вам двоим больше лет, чем им шестерым». Кокорин потроллил Дзюбу и Смольникова

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал новую фотографию в соцсетях нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, где он сфотографировался на тренировке с молодыми одноклубниками и Игорем Смольниковым.

Фото: Соцсети Артёма Дзюбы

«Готовимся вовсю», — подписал фотографию Дзюба.

«Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам», — ответил Кокорин.

34-летний Артём Дзюба и 34-летний Игорь Смольников подписали контракт с московской командой на правах свободного агента до конца сезона. «Локомотив» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.

В Фонбет Кубке России «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Матчи состоятся 22 февраля («РЖД Арена») и 27 февраля («Открытие Банк Арена») соответственно.