Игрок ЦСКА Ушаков: Дзагоев — легенда армейцев, в матче с «Рубином» он мог и за нас выйти

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков высказался об экс-футболисте армейцев Алане Дзагоеве, который сейчас выступает за казанский «Рубин». Напомним, в недавнем товарищеском матче команд на сборах в Турции Дзагоев на поле не появился, зато несколько минут встречи он провёл вместе с запасными игроками ЦСКА.

«Очень приятно увидеть Дзагоева, он легенда ЦСКА. Мне довелось с ним потренироваться, поработать и получить советы. Я это очень ценю.



Он находился на скамейке ЦСКА какое-то время? Мне кажется, он мог и за нас выйти», — приводит слова Ушакова «Матч ТВ».

Напомним, Дзагоев стал футболистом «Рубина» на правах свободного агента в начале сентября 2022 года. Всю взрослую карьеру Дзагоев провёл в составе московского ЦСКА, контракт с которым у него истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. В составе армейцев полузащитник выиграл 10 трофеев.