Алдонин: в Кубке России сюрпризы происходят даже чаще, чем в РПЛ. Ничего не исключаю

Бывший футболист Евгений Алдонин назвал свой топ фаворитов Фонбет Кубка России, матчи которого возобновятся в ближайшие дни.
«Первая четвёрка чемпионата является фаворитом Кубка России: это «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА. Но в Кубке постоянно происходят сюрпризы, даже чаще, чем в чемпионате. Поэтому я ничего не исключаю, всё возможно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
22 февраля в Фонбет Кубке России состоятся следующие матчи:
«Ростов» — «Урал»
«Локомотив» — «Спартак»
23 февраля
«Крылья Советов» — «Динамо»
ЦСКА — «Краснодар»
25 февраля
«Волга» Ульяновск — «Зенит»
26 февраля
«Уфа» — «Ахмат»
«Акрон» Тольятти — «Торпедо»
27 февраля
«Звезда» Санкт-Петербург — «Пари НН»
Действующим победителем турнира является московский «Спартак».
- 20 февраля 2023
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