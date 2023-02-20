Алдонин: в Кубке России сюрпризы происходят даже чаще, чем в РПЛ. Ничего не исключаю

Бывший футболист Евгений Алдонин назвал свой топ фаворитов Фонбет Кубка России, матчи которого возобновятся в ближайшие дни.

«Первая четвёрка чемпионата является фаворитом Кубка России: это «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА. Но в Кубке постоянно происходят сюрпризы, даже чаще, чем в чемпионате. Поэтому я ничего не исключаю, всё возможно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

22 февраля в Фонбет Кубке России состоятся следующие матчи:



«Ростов» — «Урал»

«Локомотив» — «Спартак»



23 февраля

«Крылья Советов» — «Динамо»

ЦСКА — «Краснодар»



25 февраля

«Волга» Ульяновск — «Зенит»



26 февраля

«Уфа» — «Ахмат»

«Акрон» Тольятти — «Торпедо»



27 февраля

«Звезда» Санкт-Петербург — «Пари НН»



Действующим победителем турнира является московский «Спартак».