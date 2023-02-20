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Алдонин: в Кубке России сюрпризы происходят даже чаще, чем в РПЛ. Ничего не исключаю

Алдонин: в Кубке России сюрпризы происходят даже чаще, чем в РПЛ. Ничего не исключаю
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Бывший футболист Евгений Алдонин назвал свой топ фаворитов Фонбет Кубка России, матчи которого возобновятся в ближайшие дни.

«Первая четвёрка чемпионата является фаворитом Кубка России: это «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА. Но в Кубке постоянно происходят сюрпризы, даже чаще, чем в чемпионате. Поэтому я ничего не исключаю, всё возможно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

22 февраля в Фонбет Кубке России состоятся следующие матчи:

«Ростов» — «Урал»
«Локомотив» — «Спартак»

23 февраля
«Крылья Советов» — «Динамо»
ЦСКА — «Краснодар»

25 февраля
«Волга» Ульяновск — «Зенит»

26 февраля
«Уфа» — «Ахмат»
«Акрон» Тольятти — «Торпедо»

27 февраля
«Звезда» Санкт-Петербург — «Пари НН»

Действующим победителем турнира является московский «Спартак».

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