Юлиан Нагельсман хочет, чтобы полузащитник «Реала» Себальос перешёл в «Баварию» летом

«Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Реала» Даниеля Себальоса. Игрок является одной из наиболее приоритетных трансферных целей для мюнхенцев, а выступление игрока в текущем сезоне убедило главного тренера немецкого гранда Юлиана Нагельсмана в необходимости подписания хавбека, сообщает Relevo.
Наставник «Баварии» считает, что 26-летний Себальос отлично впишется в среднюю линию его команды и станет прекрасным дополнением к Йозуа Киммиху и Джамалу Мусиале. Сообщается, что официального предложения по игроку немцы пока не делали, так как сейчас в клубе сосредоточены исключительно на противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и Бундеслиге, в которой за первую строчку в таблице идёт упорная борьба.
Контракт Даниеля Себальоса со «сливочными» истекает в конце сезона, приоритетом для него является новый контракт с мадридцами, которые, в свою очередь, после игры хавбека в последних матчах намерены предложить ему соглашение на улучшенных условиях.
В текущем сезоне игрок провёл за «Реал» 15 матчей в Ла Лиге и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 20 февраля 2023
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