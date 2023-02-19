«Боруссия» М пошутила над «Баварией» после победы в матче Бундеслиги

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха с иронией отреагировала на победу в матче Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (3:2). В «твиттере» гладбахцев появилось фото разъярённого председателя правления «Баварии» Оливера Кана и подпись «Когда ты купил Зоммера, но до сих пор не можешь обыграть «Боруссию». Напомним, в январское трансферное окно голкипер Ян Зоммер переехал из Мёнхенгладбаха в Мюнхен.
Оливер Кан
Фото: «Твиттер» «Боруссии» М
Мёнхенгладбахская «Боруссия» не проигрывает «Баварии» на протяжении четырёх матчей Бундеслиги – это рекорд турнира. За всю историю Бундеслиги «Боруссия» обыгрывала «Баварию» 28 раз, что также является рекордом. За последние восемь лет «Бавария» обыграла команду из Мёнхенгладбаха в гостях лишь дважды.
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