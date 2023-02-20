Гарначо близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщает ESPN.
Текущее соглашение Гарначо с клубом из Манчестера рассчитано до 2024 года. Новый контракт будет подписан до 2028 года. Сообщается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели после того, как стороны обговорят аспекты, связанные с имиджевыми правами футболиста. Зарплата игрока будет увеличиваться по мере изменения его роли в команде.
В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо принял участие в 27 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его команда находится на третьем месте в английской Премьер-лиге, набрав 49 очков в 24 матчах.
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