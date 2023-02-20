«Тренер сравнил с Зиданом». Российская футболистка — о драке на юношеском Евро

Защитница ЖФК «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато вспомнила драку и удаление в матче юношеского чемпионата Европы 2019 года, где играла за сборную России.



«Это была чистая провокация — футболистка сборной Швейцарии ударила меня по ногам со спины. Я повелась на это и ударила её в ответ. Девчонки меня тогда поддержали, потому что это было честно, она получила по заслугам. После матча тренер сказал, что, с одной стороны, я подвела команду, потому что меня удалили, с другой — он вспомнил случай с Зиданом в финале чемпионата мира. Итальянец сказал гадости про его мать, и он ответил. Ситуация двоякая, но меня поддержали», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Напомним, в финале чемпионата мира в 2006 году хавбек сборной Франции Зинедин Зидан ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци, за что был удалён с поля. В итоге трёхцветные уступили в серии пенальти.