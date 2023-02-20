Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванда Нара ответила супруге Кейта Бальде, оскорбившей её и Мауро Икарди

Ванда Нара ответила супруге Кейта Бальде, оскорбившей её и Мауро Икарди
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинская модель Ванда Нара отреагировала на слова супруги форварда «Спартака» Бальде КейтаСимоны Гуатьери, которая назвала аргентинскую модель и её супруга Мауро Икарди «тупыми». Ранее форвард «Галатасарая» обвинил Нару в измене с игроком красно-белых.

«Иногда, получая сообщения вроде тех, что прислал мне Кейта, я понимаю, что женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на тех, кто рядом с ними», — приводит слова Нары Today со ссылкой на телеканал Rai Due.

Ранее Икарди уже подозревал Нару в изменах, когда выступал вместе с Бальде за «Интер». Тогда аргентинец с помощью камер наблюдения обнаружил, что Кейта приходил в дом к Ванде.

Узнав об этой информации, болельщики «Галатасарая» атаковали в соцсетях личные страницы Бальде и его жены, а также аккаунты футбольного и хоккейного «Спартака».

Новость по теме
«Они совсем тупые». Жена форварда «Спартака» Бальде — о Мауро Икарди и Ванде Наре

Презентация новой формы «Галатасарая»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023