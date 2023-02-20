Ванда Нара ответила супруге Кейта Бальде, оскорбившей её и Мауро Икарди

Аргентинская модель Ванда Нара отреагировала на слова супруги форварда «Спартака» Бальде Кейта – Симоны Гуатьери, которая назвала аргентинскую модель и её супруга Мауро Икарди «тупыми». Ранее форвард «Галатасарая» обвинил Нару в измене с игроком красно-белых.
«Иногда, получая сообщения вроде тех, что прислал мне Кейта, я понимаю, что женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на тех, кто рядом с ними», — приводит слова Нары Today со ссылкой на телеканал Rai Due.
Ранее Икарди уже подозревал Нару в изменах, когда выступал вместе с Бальде за «Интер». Тогда аргентинец с помощью камер наблюдения обнаружил, что Кейта приходил в дом к Ванде.
Узнав об этой информации, болельщики «Галатасарая» атаковали в соцсетях личные страницы Бальде и его жены, а также аккаунты футбольного и хоккейного «Спартака».
Презентация новой формы «Галатасарая»:
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