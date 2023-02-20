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Клопп: ничто в мире не может оправдать расизм в отношении Винисиуса

Клопп: ничто в мире не может оправдать расизм в отношении Винисиуса
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о классе игроков мадридского «Реала», а также прокомментировал проявление расизма в отношении вингера «сливочных» Винисиуса.

«Если мы будем персонально опекать только Винисиуса, у них может проявить себя Бензема. Но если мы сможем закрыть его должным образом, у них ещё есть Вальверде, Родриго и много кто ещё. Если мы сможем закрыть всех троих, то Тони Кроос забьёт гол метров с 25 в дальний угол, или Лука Модрича может себя проявить. Тчуамени может взять мяч и пробить с 30 метров, или же забежать в штрафную и забить головой. Вот как это бывает с командами мирового уровня: у них есть игроки мирового уровня, и мы должны опекать их коллективно. Вот что мы попробуем сделать.

Расизм в отношении Винисиуса? Ничто в мире не может оправдать это насилие над ним. Насколько я знаю, он игрок мирового класса, не стоит оставлять его в одиночку в такой ситуации», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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