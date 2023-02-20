Бракамонте рассказал, как после переезда в Россию дважды за день давал взятку полиции

Бывший форвард ФК «Москва» Эктор Бракамонте рассказал, как после переезда в Россию в 2003 году давал полицейским взятки из-за того, что у него не было регистрации.
«Когда я приехал в Россию, у меня была борода и длинные волосы, моя одежда также не выглядела нормальной для русского человека. Полиция всегда останавливала меня, а я забывал паспорт и просил о помощи — к тому же я плохо говорил по-русски. В итоге я просто давал немного денег, и меня отпускали. Переходил дорогу, а у метро стоял другой наряд. Однажды получилось так, что пришлось дважды за день давать взятку, потому что я был без паспорта и без регистрации. Они отходили в сторону, обговаривали что-то между собой, а потом мы решали вопрос», — сказал Бракамонте в видео на YouTube-канале «Блогбастер».
- 20 февраля 2023
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