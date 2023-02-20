В дортмундской «Боруссии» заявили, что Махмуд Дауд покинет клуб летом
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что клуб не будет продлевать контракт с 27-летним полузащитником Махмудом Даудом.
«На прошлой неделе у меня был очень открытый и честный разговор с Мо. Я сообщил ему, что мы не будем продлевать его контракт летом. Мо с нами уже шесть лет, он очень хороший футболист, и я очень высокого мнения о нём как в спортивном, так и в личном плане. Тем не менее мы решили пойти на этот шаг», — приводит слова Келя Sky Sports со ссылкой на Bild.
Дауд перешёл в Дортмунд из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году за € 12 млн. В нынешнем сезоне Махмуд принял участие в пяти матчах Бундеслиги и одной игре Кубка Германии, не отметившись результативными действиями.
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