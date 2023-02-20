Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с главным аутсайдером Серии А

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» примет «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



«Торино»: В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Родригес, Эйна, Линетты, Илич, Войвода, Миранчук, Карамо, Санабрия.



«Кремонезе»: Карнесекки, Феррари, Бьянкетти, Айву, Серникола, Пикель, Мейте, Бенасси, Валери, Окереке, Тсаджут.



Туринцы занимают девятую позицию в таблице Серии А, имея в активе 30 баллов. «Кремонезе» — главный аутсайдер турнира: команда до сих пор не одержала ни одной победы в розыгрыше турнира и занимает последнюю, 20-ю позицию, набрав лишь восемь очков. Однако в Кубке Италии коллектив из Кремоны был гораздо удачливей: по ходу турнира «Кремонезе» обыграл «Наполи» и «Рому», а в полуфинале сыграет с «Фиорентиной».