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Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с главным аутсайдером Серии А

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с главным аутсайдером Серии А
Алексей Миранчук
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Сегодня, 20 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» примет «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Торино»: В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Родригес, Эйна, Линетты, Илич, Войвода, Миранчук, Карамо, Санабрия.

«Кремонезе»: Карнесекки, Феррари, Бьянкетти, Айву, Серникола, Пикель, Мейте, Бенасси, Валери, Окереке, Тсаджут.

Туринцы занимают девятую позицию в таблице Серии А, имея в активе 30 баллов. «Кремонезе» — главный аутсайдер турнира: команда до сих пор не одержала ни одной победы в розыгрыше турнира и занимает последнюю, 20-ю позицию, набрав лишь восемь очков. Однако в Кубке Италии коллектив из Кремоны был гораздо удачливей: по ходу турнира «Кремонезе» обыграл «Наполи» и «Рому», а в полуфинале сыграет с «Фиорентиной».

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