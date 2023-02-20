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Перуанский форвард Йорди Рейна стал игроком «Торпедо»

Перуанский форвард Йорди Рейна стал игроком «Торпедо»
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Торпедо объявило о переходе перуанского форварда Йорди Рейны, который ранее выступал в МЛС.

«С противоположного полушария Земли к нам летит Йорди Рейна!

29-летний центрфорвард родился в Перу. Последние шесть лет он играл в МЛС. Рейна — двукратный чемпион Австрии, а также двукратный обладатель Кубка Австрии.

Соглашение рассчитано до конца сезона с опцией продления ещё на один.

Добро пожаловать и ждём скорее в команде!» — гласит заявление пресс-службы автозаводцев.

Предыдущим клубом перуанца был «Шарлотт» из МЛС. В минувшем сезоне он провёл за команду 19 матчей, в которых отметился тремя мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 500 тыс.

Ранее «Торпедо» сообщило об аренде бразильского атакующего полузащитника Джаджи (Жайр Диего Алвес де Брито). За чёрно-белых 21-летний игрок будет выступать по арендному соглашению с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе».

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